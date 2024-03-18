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Dilan Polat ve Engin Polat'ın aşk uyumuna bakın! Cezaevinde bile öpüşmenin yolunu bulmuşlardı! Şok eden sonuç...

Dilan Polat, cezaevine girdiği günden beri magazin gündeminin sıkı takip edilen isimlerinden biri haline geldi. Özellikle başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve lüks yaşam tarzıyla sık sık eleştirilen Dilan Polat, eşine olan aşkıyla da dillere düşmüştü. 'Engiiin' seslenişi hafızalara kazınırken, çiftin cezaevinde bile öpüşmenin yolunu bulması 'yok artık' dedirtmişti. Tutuklanmalarıyla geniş yankı uyandıran çiftin aşk uyumlarına bakın! Sonuca çok şaşıracaksınız...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 21:18 Güncelleme 18 Mart 2024, 21:36
Dilan Polat ve Engin Polat’ın aşk uyumuna bakın! Cezaevinde bile öpüşmenin yolunu bulmuşlardı! Şok eden sonuç... 1

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltına alınması gündemde büyük yankı uyandırdı.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın aşk uyumuna bakın! Cezaevinde bile öpüşmenin yolunu bulmuşlardı! Şok eden sonuç... 2

Kafaya takılan paralar, kiralanan uçak, altın tozuyla kahve içmeler derken çiftin birbirine olan aşkı da çok konuşuldu.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın aşk uyumuna bakın! Cezaevinde bile öpüşmenin yolunu bulmuşlardı! Şok eden sonuç... 3

NASIL TANIŞTILAR?
Dilan Polat Engin Polat ile henüz 15 yaşındayken tanışmış. Kısa sürede sevgili olan liseli aşıklar 2017'de dünyaevine girdi.

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