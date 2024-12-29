Dilan Polat Şule hakkında konuştu! "Dolandırıcı çıktı" | Evleneceği kişi meğer...

Magazin ve medya manşetlerinde nasıl gündem olacağını çok iyi bilen Dilan Polat, cezaevinden çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Bu kez Dilan Polat, "Kara kutu" olarak bilinen eski yardımcısı Şule hakkında olay açıklamalarda bulundu. Hatırlarsanız Dilan Polat'ın evine akrabalarını dolduran Şule, ikamet izninin bitmesiyle ülkesine geri yollandı.
"DOLANDIRICI ÇIKTI"
Dilan Polat, yardımcısı Şule'nin evleneceğini ve yanlarından ayrılacağını duyurmuştu. Dilan Polat, Şule'nin evleneceği iddia edilen Trabzonlu beyefendinin dolandırıcı çıktığını iddia etti.
"ÖYLE BİR EV YOK TRABZON'DA"
Dilan Polat Instagram hesabından yaptığı açıklamada konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Şule evlenemedi. Bana ilk yaşayacakları villanın fotoğraflarını gösterdiğinde, ona söyleyemedim beni yanlış anlar diye. Ben onun Şule'yi dolandırdığını anladım ama bir şey söyleyemedim.
İçime kurt düştü. Şule'ye söyledim. 'Bir araştıralım biz bunu' dedim. Araştırdık ve 40 küsür yaşlarında olduğunu söyleyen 26 yaşlarında çıktı. Öyle bir ev de yok Trabzon'da. Yalan makinası olmuş. Yani Şule'yi kandırmış. Şule de uzaklaştı daha sonra ondan. Durum bundan ibaret. Şule evli değil."
DİLAN POLAT'IN CEKETİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Öte yandan Şule geçtiğimiz aylarda lüks bir mağazada alışveriş yaparken görüntüledi. İstanbul'da bulunan bir AVM içerisinde bir adamla görülen Şule'nin giydiği ceketin Dilan Polat'a ait olması magazin manşetlerinde yer almıştı.
DİLAN POLAT'IN ESKİ YARDIMCISI ŞULE
DİLAN POLAT VE ESKİ YARDIMCISI ŞULE
DİLAN POLAT VE ESKİ YARDIMCISI ŞULE