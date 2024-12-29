Magazin ve medya manşetlerinde nasıl gündem olacağını çok iyi bilen Dilan Polat, cezaevinden çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bu kez Dilan Polat, "Kara kutu" olarak bilinen eski yardımcısı Şule hakkında olay açıklamalarda bulundu. Hatırlarsanız Dilan Polat'ın evine akrabalarını dolduran Şule, ikamet izninin bitmesiyle ülkesine geri yollandı.

"DOLANDIRICI ÇIKTI" Dilan Polat, yardımcısı Şule'nin evleneceğini ve yanlarından ayrılacağını duyurmuştu. Dilan Polat, Şule'nin evleneceği iddia edilen Trabzonlu beyefendinin dolandırıcı çıktığını iddia etti.

"ÖYLE BİR EV YOK TRABZON'DA" Dilan Polat Instagram hesabından yaptığı açıklamada konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Şule evlenemedi. Bana ilk yaşayacakları villanın fotoğraflarını gösterdiğinde, ona söyleyemedim beni yanlış anlar diye. Ben onun Şule'yi dolandırdığını anladım ama bir şey söyleyemedim. Dilan Polat Şule hakkında konuştu! "Dolandırıcı çıktı" | Evleneceği kişi meğer...