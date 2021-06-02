Dilan Deniz Çiçek rol aldığı reklamdan bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı

Ünlü isimler, sahne ve oyunculuk performanslarının yanı sıra rol aldıkları reklam filmleriyle de sık sık gündeme geliyor. Bazıları reklamlarda oynamayı reddederken bazıları reklam ajanslarının aranılan yüzü oluyor. Birbirinden renkli reklamlarla hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan ünlüler, aldıkları ücretlerle ise dudak uçuklatıyor. Reklamların aranılan yüzü haline gelen Dilan Deniz Çiçek de yer aldığı son projeyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çiçek'in reklam filmi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni toplarken ünlü oyuncunun projeden aldığı rakam dudak uçuklattı. İşte başta Dilan Deniz Çiçek olmak üzere ünlülerin reklam kazançları…

02.06.2021 00:15 - Son Güncelleme: 02.06.2021 00:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





