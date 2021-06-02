Dilan Deniz Çiçek rol aldığı reklamdan bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı
Ünlü isimler, sahne ve oyunculuk performanslarının yanı sıra rol aldıkları reklam filmleriyle de sık sık gündeme geliyor. Bazıları reklamlarda oynamayı reddederken bazıları reklam ajanslarının aranılan yüzü oluyor. Birbirinden renkli reklamlarla hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan ünlüler, aldıkları ücretlerle ise dudak uçuklatıyor. Reklamların aranılan yüzü haline gelen Dilan Deniz Çiçek de yer aldığı son projeyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çiçek'in reklam filmi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni toplarken ünlü oyuncunun projeden aldığı rakam dudak uçuklattı. İşte başta Dilan Deniz Çiçek olmak üzere ünlülerin reklam kazançları…
02.06.2021 00:15
- Son Güncelleme: 02.06.2021 00:15
Dizilerdeki performansı ile adından söz ettiren Dilan Deniz Çiçek, yer aldığı reklam filmleriyle de büyük beğeni topluyor. Bir banka ile uzun süre çalışan Çiçek, son olarak bir dondurma markasının için kamera karşısına geçti.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; "Böylesine önemli bir iş birliğinin bir parçası olmaktan, son derece keyifli bir çekim süreci sonunda çıkan, bu haz ve macera dolu reklam kampanyasında yer almaktan çok mutluyum" diyen Dilan Çiçek Deniz'in reklam filminden aldığı ücret dudak uçuklattı.
Ünlü oyuncunun, La Casa de Papel ile iş birliği yapılan reklam filminden 500 bin TL ücret aldığı iddia edildi.
İki yıl önce de bir kozmetik ve bir de banka reklamında rol alan 26 yaşındaki oyuncu, toplamda 550 bin TL kazanmıştı.
Dilan Deniz Çiçek reklam filminden elde ettiği kazançların ortaya çıkmasının ardından diğer ünlülerin anlaştığı rakamlar merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin kazançları…