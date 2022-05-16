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Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi Levent Dörter nişanlandı! İbrahim Tatlıses elini öpmek isteyen damadına bakın ne tepki verdi

Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi Levent Dörter nişanlandı! İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bu akşam düzenlenen bir törenle 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter'le nişanlandı. Hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çiftin nişan yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses'in elini öpmek isteyen Levent Dörter'e verdiği tepki dikkat çekti. Nişandan görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine ise o anlar gündem oldu. İşte detaylar...

16.05.2022 22:38 - Son Güncelleme: 16.05.2022 22:40
Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi Levent Dörter nişanlandı! İbrahim Tatlıses elini öpmek isteyen damadına bakın ne tepki verdi

Uzun yıllardır bir dargın bir barışık olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti, bu akşam düzenlenen bir törenle nişanlandı.

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Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi Levent Dörter nişanlandı! İbrahim Tatlıses elini öpmek isteyen damadına bakın ne tepki verdi

Hayatlarını birleştirme kararı alan ünlü çiftin nişan yüzüklerini Dilan Çıtak Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses taktı.

Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi Levent Dörter nişanlandı! İbrahim Tatlıses elini öpmek isteyen damadına bakın ne tepki verdi

İbrahim Tatlıses'in kurdeleyi kestikten sonra kızı Dilan Çıtak Deniz'e elini öptürürken damadı nazikçe geri çevirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi Levent Dörter nişanlandı! İbrahim Tatlıses elini öpmek isteyen damadına bakın ne tepki verdi

O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili yorumda bulundu.

Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgilisi Levent Dörter nişanlandı! İbrahim Tatlıses elini öpmek isteyen damadına bakın ne tepki verdi

İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanından ilk görüntüler...

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