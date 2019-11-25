Dilan Çiçek Deniz'in Çukur'daki hali bambaşkaydı! Göğüs dekolteli pozu çok konuşuldu

Başarılı isim Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra hem güzelliğiyle hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dilan Çiçek Deniz'in, önceki gün katıldığı bir davette giydiği kıyafetle yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Dilan Çiçek Deniz 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Dilan Çiçek Deniz, modelliğinin yanı sıra oyunculuk da yapmakta olan ünlülerimizden biridir. Orhan Deniz ile Hale Temizyürek'in kızları olduğu bilinen 23 yaşındaki genç oyuncu, 1,77 m boyuyla Miss Turkey 2013 birinciliğini de elde etmiştir.

25.11.2019 18:05 - Son Güncelleme: 25.11.2019 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





