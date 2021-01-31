Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi bakın kim çıktı! Eski sevgilisi Birkan Sokullu gibi o da sosyeteye girdi
Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi bakın kim çıktı! Eski sevgilisi Birkan Sokullu gibi o da sosyeteye girdi. Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi merak konusu oldu. Son olarak Alev Alev dizisinde izleyici karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi sosyeteninn tanınmış isimlerinden Alihan Aloğlu ile aşk yaşıyor.
ESKİ SEVGİLİSİ GİBİ O DA SOSYETEYE GİRDİ
Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi bakın kim çıktı! Son olarak Alev Alev dizisindeki Rüya rolüyle dikkatleri üzerine çeken Dilan Çiçek Deniz özel hayatıyla mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Deniz'in sevgilisi merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi...
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