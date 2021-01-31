Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi bakın kim çıktı! Eski sevgilisi Birkan Sokullu gibi o da sosyeteye girdi

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi bakın kim çıktı! Eski sevgilisi Birkan Sokullu gibi o da sosyeteye girdi. Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi merak konusu oldu. Son olarak Alev Alev dizisinde izleyici karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi sosyeteninn tanınmış isimlerinden Alihan Aloğlu ile aşk yaşıyor.

31.01.2021 14:31 - Son Güncelleme: 31.01.2021 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





