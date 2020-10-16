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Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi bakın kim çıktı! 25 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi sosyetik yakışıklı...

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile dikkat çeken güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyeteye girdi. Bir süredir hayatında birisi olduğu iddia edilen Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Alihan Aloğlu ile geçtiğimiz günlerde yakalandı. 2 aydır aşk yaşayan ikili haftalardır magazincilerle köşe kapmaca oynuyordu ancak çift, Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyecekleri sırada kameraları karşısında gördü. İşte 25 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in sosyetik yakışıklı sevgilisi...

16.10.2020 14:41 - Son Güncelleme: 16.10.2020 14:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





