Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisine bakın! Thor Saevarsson’ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay olay oldu
Thor Saevarsson'ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu! İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine "Evet" diyen Dilan Çiçek Deniz, yeni yılı sevgilisinin memleketinde karşılamış ve müstakbel kayınpederi ile yaptığı paylaşımla uzun süre gündem olmuştu. Dilan Çiçek Deniz şimdi ise sevgilisinin çıplak pozuyla gündeme geldi. Yarı çıplak verdiği pozla sosyal medyaya damga vuran Saevarsson'un vücudundaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. İşte Thor Saevarsson'ın o pozu...
24.01.2022 19:32
- Son Güncelleme: 24.01.2022 19:32
Dilan Çiçek Deniz, uzun bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçen Aralık ayında evlilik teklifi almıştı.