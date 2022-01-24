Vav TV İzle
Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisine bakın! Thor Saevarsson’ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay olay oldu

Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisine bakın! Thor Saevarsson’ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay olay oldu

Thor Saevarsson'ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu! İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine "Evet" diyen Dilan Çiçek Deniz, yeni yılı sevgilisinin memleketinde karşılamış ve müstakbel kayınpederi ile yaptığı paylaşımla uzun süre gündem olmuştu. Dilan Çiçek Deniz şimdi ise sevgilisinin çıplak pozuyla gündeme geldi. Yarı çıplak verdiği pozla sosyal medyaya damga vuran Saevarsson'un vücudundaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. İşte Thor Saevarsson'ın o pozu...

24.01.2022 19:32 - Son Güncelleme: 24.01.2022 19:32
Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisine bakın! Thor Saevarsson’ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay olay oldu

Dilan Çiçek Deniz, uzun bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan geçen Aralık ayında evlilik teklifi almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisine bakın! Thor Saevarsson’ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay olay oldu

Yönetmen sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını veren Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" demişti.

Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisine bakın! Thor Saevarsson’ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay olay oldu

Yılbaşını sevgilisinin ailesiyle geçirmeye karar veren Deniz, soluğu İzlanda'da almıştı. Burada birçok paylaşım yapan oyuncunun, özellikle müstakbel kayınpederi ile verdiği poz çok konuşulmuştu.

Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisine bakın! Thor Saevarsson’ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay olay oldu

Saevarsson'ın ailesiyle tanışan Deniz, müstakbel kayınpederi ile birlikte objektif karşısına geçmiş ve pozu Hanımlar, beyler; kayınpeder" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisine bakın! Thor Saevarsson’ın çıplak pozu sosyal medyaya damga vurdu o detay olay oldu

Saevarsson'ın babasıyla yaptığı paylaşımla uzun süre gündem olan Deniz, şimdi ise sevgilisinin çıplak pozuyla gündeme geldi.

SON DAKİKA