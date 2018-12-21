Dilan Çiçek Deniz'in annesini görenler benzerliğe şaşıp kaldı! (Ünlülerin anneleri)

Çukur dizisiyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Dilan Çiçek Deniz son günlerin en popüler isimlerinden biri. Her hareketi ile dikkatleri üzerine toplayan Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, önceki gün annesi ile birlikte görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz'in annesi ile olan benzerliğ herkesi hayrete düşürdü. Sizde Dilan Çiçek Deniz'in annesini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin anneleri.

21 Aralık 2018 Cuma, 16:08:45 Güncelleme: 16:33:52
Dilan Çiçek Deniz'in annesini görenler benzerliğe şaşıp kaldı! (Ünlülerin anneleri)

Son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz, annesi ile birlikte görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz ile annesinin benzerliği herkesi çok şaşırttı.

Dilan Çiçek Deniz'in annesini görenler benzerliğe şaşıp kaldı! (Ünlülerin anneleri)

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Şener Şen'in tiyatro oyununu izledi.

Dilan Çiçek Deniz'in annesini görenler benzerliğe şaşıp kaldı! (Ünlülerin anneleri)

İŞTE DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN ANNESİ

Deniz'e annesi Hale Temizyürek eşlik etti. Annesiyle arkadaş gibi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, tarzıyla da yine ilgi odağı olmayı başardı.

Dilan Çiçek Deniz'in annesini görenler benzerliğe şaşıp kaldı! (Ünlülerin anneleri)
Dilan Çiçek Deniz'in annesini görenler benzerliğe şaşıp kaldı! (Ünlülerin anneleri)

Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

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