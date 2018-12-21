Dilan Çiçek Deniz'in annesini görenler benzerliğe şaşıp kaldı! (Ünlülerin anneleri)

Çukur dizisiyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Dilan Çiçek Deniz son günlerin en popüler isimlerinden biri. Her hareketi ile dikkatleri üzerine toplayan Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, önceki gün annesi ile birlikte görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz'in annesi ile olan benzerliğ herkesi hayrete düşürdü. Sizde Dilan Çiçek Deniz'in annesini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin anneleri.

21 Aralık 2018 Cuma, 16:08:45 Güncelleme: 16:33:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





