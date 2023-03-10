Dilan Çiçek Deniz'den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! “Bu iş olmuş” Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun 4 yıllık eski aşkı...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 4 yıllık ilişkilerini geçen aylarda sonlandırdı. İkilinin ilişkisinin bitme nedeni Mert Ramazan Demir olarak gösterildi ancak Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı. Daha sonra ise Yazıcıoğlu'nun meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı öne sürüdü. Taraflar bu iddiaları da yalanlarken Yazıcıoğlu, geçen günlerde Dilan Çiçek Deniz'le görüntülendi. Aşk dedikoduları ayyuka çıkarken ilk açıklama Dilan Çiçek Deniz'den geldi. Ünlü oyuncunun açıklaması "Bu iş olmuş" dedirtti. İşte o açıklama...
10.03.2023 23:37 - Son Güncelleme: 10.03.2023 23:57
Mert Yazıcıoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile dört yıllık ilişkisini bitirdi.
Herkes, büyük aşkın bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yakınlaşmasını gösterdi.
İhanete uğramadığını belirterek iddiaları yalanlayan Yazıcıoğlu'nun daha sonra adı Hafsanur Sancaktutan ile anıldı.
Art arda gelen ihanet haberlerinin ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, ortak bir açıklama yaparak iddiaları net bir dille yalanladı.
Tüm bunların ardından Mert Yazıcıoğlu, bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile kameralara yansıdı.