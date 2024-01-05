Dilan Çiçek Deniz yüzünü gözünü değiştiren 'küçük dokunuşları' bıraktı! Eski sevgilisi Thor Saevarsson'la yaptırdığı şimşek dövmesi...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen Deniz son olarak Mert Yazıcıoğlu ayrılığıyla gündeme gelmişti. Çiftin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken bir yandan da Dilan Çiçek Deniz'in yüzünde bariz bir değişikliğe neden olan estetik operasyonu görenleri şaşkına çevirmişti. Önceki akşam ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz'in, o çok konuşulan 'küçük dokunuşları' bıraktığı ortaya çıktı.