Dilan Çiçek Deniz yine yaptı yapacağını! Süper minisiyle ortalığı yıktı geçti derin göğüs dekolteli dantelli üstüyle dikkat çekti
Dilan Çiçek Deniz yine yaptı yapacağını! Çukur dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak Alev Alev'de boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu, Instagram'da yayınladığı iddialı pozlara bir yenisini ekledi. Mini eteğiyle objektif karşısına geçen Deniz, bir dergi çekiminde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sütyensiz giydiği dantelli üstüyle de dikkat çeken oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
08.12.2021 18:55
- Son Güncelleme: 08.12.2021 18:55
Son olarak Alev Alev'de boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Thor Saevarsson ile gittiği Romanya'da talihsiz bir kaza geçirmiş ve oyuncunun omzu çıkmıştı. Görünmez kaza geçiren oyuncudan gelen kötü haber hayranlarını üzmüş ve Deniz'e sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağmıştı.