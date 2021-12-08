Dilan Çiçek Deniz yine yaptı yapacağını! Süper minisiyle ortalığı yıktı geçti derin göğüs dekolteli dantelli üstüyle dikkat çekti

Son olarak Alev Alev'de boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Thor Saevarsson ile gittiği Romanya'da talihsiz bir kaza geçirmiş ve oyuncunun omzu çıkmıştı. Görünmez kaza geçiren oyuncudan gelen kötü haber hayranlarını üzmüş ve Deniz'e sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağmıştı.