Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Dilan yeni yaşını bakın nasıl kutladı
Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu, vücudunu saran dekolteli mini elbisesi ile yatakta verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Yaklaşık 5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşım yapan Deniz, yayınladığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte yeni yaşını kutlayan Dilan Çiçek Deniz'in o pozları...
01.03.2022 00:23 - Son Güncelleme: 01.03.2022 00:23