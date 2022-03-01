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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Dilan yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Dilan yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine 'evet' yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu, vücudunu saran dekolteli mini elbisesi ile yatakta verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Yaklaşık 5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşım yapan Deniz, yayınladığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte yeni yaşını kutlayan Dilan Çiçek Deniz'in o pozları...

01.03.2022 00:23 - Son Güncelleme: 01.03.2022 00:23
Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Dilan yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Evlilik teklifi aldığı Thor Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Dilan yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, vücudunu saran dekolteli mini elbisesi ile yatakta verdiği iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Dilan yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Yaklaşık 5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında paylaşım yapan Deniz, yayınladığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Dilan yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Dilan Çiçek Deniz yatak pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! Hem bacak hem göğüs dekoltesi veren Dilan yeni yaşını bakın nasıl kutladı

Takipçilerinin iltifat yağmuruna tuttuğu Dilan Çiçek Deniz'e 'İyi ki doğdun' mesajları yağdı.

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