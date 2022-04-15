Dilan Çiçek Deniz yarı çıplak haliyle açıkladı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığındaki Dilan'dan kötü haber!
Dilan Çiçek Deniz yarı çıplak haliyle açıkladı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığındaki Dilan'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, set kazası geçirmişti. Gelin olmaya hazırlanan Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla ameliyat olacağını duyurdu, hastalığı ile sevenlerini endişelendirdi.
15.04.2022 09:05 - Son Güncelleme: 15.04.2022 09:09
Dilan Çiçek Deniz yarı çıplak haliyle açıkladı! İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığındaki Dilan'dan kötü haber geldi.
Fotoğrafına bir notdaha düşen güzel oyuncu, "Dikişlerim burada." dedi. Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, set kazası geçirmişti. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı.
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an." ifadelerini kullanmıştı.