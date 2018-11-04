Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkı bitti!

"ARTIK YÜRÜMÜYOR"

Daha geçen hafta İstinye Park'ta kol kola görüntülenen Deniz ile Andıç'ın beklenmedik ayrılık kararı, yakın çevreleri dahil herkesi şaşkına çevirdi. Çiftin, "Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi" dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.