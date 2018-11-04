Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkı bitti!
Dilan çiçek Deniz ve Furkan Andıç yaklaşık 1 yıldır devam eden birlikteliklerini ani bir kararla sonlandırdı. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile geçtiğimiz günlerde objektiflere poz vermişti. Peki, bu ani ayrılık kararının sebebi neydi? İşte Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkının bitmesinin sebebi...
4 Kasım 2018 Pazar, 11:24:15 Güncelleme: 11:42:52
DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE FURKAN ANDIÇ NEDEN AYRILDI?
Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu meslektaşı Furkan Andıç'la ani bir karar alarak yollarını ayırdı. Taz aylarını Amerika'da geçiren, dönüşte Bodrum'dan da birbirinden romantik kareleri gelen çift, önceki gün ilişkilerini noktalama kararı aldı.
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