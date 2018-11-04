Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkı bitti!

Dilan çiçek Deniz ve Furkan Andıç yaklaşık 1 yıldır devam eden birlikteliklerini ani bir kararla sonlandırdı. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile geçtiğimiz günlerde objektiflere poz vermişti. Peki, bu ani ayrılık kararının sebebi neydi? İşte Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkının bitmesinin sebebi...

4 Kasım 2018 Pazar, 11:24:15 Güncelleme: 11:42:52
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Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkı bitti!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE FURKAN ANDIÇ NEDEN AYRILDI?

Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu meslektaşı Furkan Andıç'la ani bir karar alarak yollarını ayırdı. Taz aylarını Amerika'da geçiren, dönüşte Bodrum'dan da birbirinden romantik kareleri gelen çift, önceki gün ilişkilerini noktalama kararı aldı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkı bitti!

"ARTIK YÜRÜMÜYOR"

Daha geçen hafta İstinye Park'ta kol kola görüntülenen Deniz ile Andıç'ın beklenmedik ayrılık kararı, yakın çevreleri dahil herkesi şaşkına çevirdi. Çiftin, "Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi" dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.

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Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkı bitti!

İkili, 'Ahtapot Gönüllüleri'nin düzenlediği 'Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe' kampanyasında ilk kez amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş ve birliktelikleri bu şekilde ortaya çıkmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkı bitti!

Öte yandan Deniz 2017 Kasım ayında Okan Can Yantır ile birlikteliklerini sonlandırmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşkı bitti!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİM?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. 23 yaşındaki oyuncu, Lise eğitimi esnasında 3 yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı ve 17 yaşındayken katıldığı Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü aldı.

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