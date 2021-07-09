Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson aşkı belgelendi! Leopar bikinisi ile plajda boy gösterdi sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı
Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson aşkı belgelendi! Alihan Aloğlu ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemine damga vuran Dilan Çiçek Deniz'in Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu iddialar karşısında sessizliğini korurken Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Birlikte tatile çıkan çift, plajda dudak dudağa objektiflere yansıdı. İşte o kareler…
09.07.2021 22:20
- Son Güncelleme: 09.07.2021 22:20
Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Alihan Aloğlu ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Sevgilisinin ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yiyen ünlü oyuncu, "Aileye girdi" dedirtmişti.
Ancak Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu'nun ayrıldığı ortaya çıktı. Alihan Aloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra 'Dostça ayrıldık' açıklamasını yapan Dilan Çiçek Deniz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz ay Alihan Aloğlu'yla ilişkisini noktalayan Dilan Çiçek Deniz'in, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.
Ünlü oyuncu iddialar karşısında sessizliğini korurken Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Birlikte tatile çıkan çift, plajda dudak dudağa objektiflere yansıdı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson tatil için Bodrum'a gitti. Bir derginin özel davetlisi olarak Mgallery the Bodrum'a giden ünlü çift, burada ilk defa görüntülendi.