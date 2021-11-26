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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltede sınır tanımadı daracık üstüyle sosyal medyaya damga vurdu

Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltede sınır tanımadı daracık üstüyle sosyal medyaya damga vurdu

Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Bir süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde yaptığı romantik paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu bu kez derin göğüs dekolteli siyah üstü ve pantolonuyla ayna karşısında verdiği pozlarla çok konuşuldu. Deniz'in paylaşımın gören sosyal medya kullanıcıları "Dekoltede sınır tanımamış", "Buralar alev aldı" yorumlarında bulundu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

26.11.2021 21:39 - Son Güncelleme: 26.11.2021 21:39
Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltede sınır tanımadı daracık üstüyle sosyal medyaya damga vurdu

Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde yaptığı romantik paylaşımla gündem olmuştu.

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Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltede sınır tanımadı daracık üstüyle sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltede sınır tanımadı daracık üstüyle sosyal medyaya damga vurdu

Deniz, derin göğüs dekolteli siyah üstü ve pantolonuyla ayna karşısında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltede sınır tanımadı daracık üstüyle sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Dekoltede sınır tanımamış", "Buralar alev aldı" yorumları yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltede sınır tanımadı daracık üstüyle sosyal medyaya damga vurdu

İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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