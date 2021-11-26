Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Dekoltede sınır tanımadı daracık üstüyle sosyal medyaya damga vurdu
Dilan Çiçek Deniz siyahlar içinde paylaştı yer yerinden oynadı! Bir süredir İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde yaptığı romantik paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu bu kez derin göğüs dekolteli siyah üstü ve pantolonuyla ayna karşısında verdiği pozlarla çok konuşuldu. Deniz'in paylaşımın gören sosyal medya kullanıcıları "Dekoltede sınır tanımamış", "Buralar alev aldı" yorumlarında bulundu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
26.11.2021 21:39
- Son Güncelleme: 26.11.2021 21:39
Bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açan Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde yaptığı romantik paylaşımla gündem olmuştu.