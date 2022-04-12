Dilan Çiçek Deniz sette düşüp başını yardı! Thor Saevarsson'un müstakbel eşi nazara geldi! Sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu
Dilan Çiçek Deniz sette düşüp başını yardı! Çukur ve Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Dilan Çiçek Deniz, Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenileyerek saçlarını sarıya boyatmıştı. Geçen günlerde eski rengine dönen ünlü oyuncu, düğün hazırlıkları yaptığı 11 yaş büyük yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'la yaşadığı aşkla da sık sık gündem olmuştu. Thor Saevarsson'la mutlu bir birliktelik sürdüren Deniz'e nazar değdi. Ünlü oyuncu, geçen günlerde set kazası geçirdi. Hayranlarını korkutan Dilan Çiçek Deniz'den konuyla ilgili ilk açıklama da geldi. İşte detaylar...
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş ve saçlarını sarıya boyatmıştı.
Geçen günlerde eski rengine dönen ünlü oyuncu, düğün hazırlıkları yaptığı 11 yaş büyük yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'la yaşadığı aşkla da sık sık gündem olmuştu. Thor Saevarsson'la mutlu bir birliktelik sürdüren Deniz'e nazar değdi.
Ünlü oyuncu, geçen günlerde set kazası geçirdi ve Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atıldı. Hayranlarını korkutan Dilan Çiçek Deniz'den konuyla ilgili ilk açıklama da geldi.
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, bu yaz evleneceklerini açıkladı. Hazırlıklara başladıklarını söyleyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde yere düşüp kafasını zemine vurmasıyla ilgili de "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuştu.
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an" diye konuştu.