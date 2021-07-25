Dilan Çiçek Deniz peş peşe paylaştı yer yerinden oynadı! Hem siyah minisi hem de bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu
Dilan Çiçek Deniz peş peşe paylaştı yer yerinden oynadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu, "Gulaş çorbası" notunu düştüğü paylaşımında hem siyah mini elbisesi ile çektirdiği fotoğrafa hem de bikinili pozlarına yer verdi. Oldukça iddialı bir paylaşımda bulunan Deniz, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun takipçileri, "Yandı buralar" yorumunda bulundu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
25.07.2021 00:58
- Son Güncelleme: 25.07.2021 01:10
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Dilan Çiçek Deniz, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Takipçileri, Dilan Çiçek Deniz için "Yandı buralar", "Gerçekten çok güzel görünüyorsun", "Harikasın" yorumlarında bulundu.