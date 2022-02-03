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Dilan Çiçek Deniz önce banyodan sonra yatak odasından paylaştı! Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz veren Dilan çok konuşuldu

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, önce banyoda sonra da yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz veren Deniz'in paylaşımları, kısa sürede gündem oldu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan o pozları...

03.02.2022 01:48 - Son Güncelleme: 03.02.2022 01:48
Dilan Çiçek Deniz önce banyodan sonra yatak odasından paylaştı! Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz veren Dilan çok konuşuldu

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığında olan Dilan Çiçek Deniz, son olarak "Bu yaz evlilik olur mu?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu.

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Dilan Çiçek Deniz önce banyodan sonra yatak odasından paylaştı! Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz veren Dilan çok konuşuldu

Deniz, "Bu yaz evlilik olur mu?" sorusunu "İlişkimiz güzel gidiyor. Henüz tarih konuşmadık. Hayırlısı bakalım" diye yanıtlamıştı.

Dilan Çiçek Deniz önce banyodan sonra yatak odasından paylaştı! Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz veren Dilan çok konuşuldu

Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, önce banyoda sonra da yatak odasında verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz önce banyodan sonra yatak odasından paylaştı! Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz veren Dilan çok konuşuldu

Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz veren Deniz'in paylaşımları, kısa sürede gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz önce banyodan sonra yatak odasından paylaştı! Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle poz veren Dilan çok konuşuldu

Dilan Çiçek Deniz'in pozları birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

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