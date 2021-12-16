Dilan Çiçek Deniz mini saten gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Dilan çok konuşuldu
Dilan Çiçek Deniz mini beyaz gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen hafta İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlenme teklifi almıştı. 'Evet' diyerek evliliğe ilk adımı atan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mini saten gömleğiyle objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği pozla sosyal medyayı adeta salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in binlerce yorum ve beğeni alan o paylaşımı...
16.12.2021 01:48
- Son Güncelleme: 16.12.2021 01:51
Sevgilisi Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" açıklamasını yapmıştı.