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Dilan Çiçek Deniz mini saten gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Dilan çok konuşuldu

Dilan Çiçek Deniz mini beyaz gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen hafta İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlenme teklifi almıştı. 'Evet' diyerek evliliğe ilk adımı atan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mini saten gömleğiyle objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği pozla sosyal medyayı adeta salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in binlerce yorum ve beğeni alan o paylaşımı...

16.12.2021 01:48 - Son Güncelleme: 16.12.2021 01:51
Dilan Çiçek Deniz mini saten gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Dilan çok konuşuldu

Sevgilisi Thor Saevarsson'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" açıklamasını yapmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz mini saten gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Dilan çok konuşuldu

Evlilik haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Deniz, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Dilan Çiçek Deniz mini saten gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Dilan çok konuşuldu

Mini saten gömleğiyle objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği pozla sosyal medyayı adeta salladı.

Dilan Çiçek Deniz mini saten gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Dilan çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Dilan Çiçek Deniz mini saten gömleğiyle ortalığı yıktı geçti! Kırmızı rujunu sürüp objektif karşısına geçen Dilan çok konuşuldu

Sosyal medya kullanıcıları, Deniz için "Yaktın buraları", "En güzel kadın", "Bayılıyorum sana" yorumlarında bulundu.

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