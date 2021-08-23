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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz kural bozdu! Aşka gelen Dilan ne var ne yok paylaştı biricik sevgilisi Thor Saevarsson’la sarmaş dolaş...

Dilan Çiçek Deniz kural bozdu! Aşka gelen Dilan ne var ne yok paylaştı biricik sevgilisi Thor Saevarsson’la sarmaş dolaş...

Dilan Çiçek Deniz aşka geldi! Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili ilk kez Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenmiş ve İzlandalı yönetmenin 10 yaş küçük aşkını öpücüklere boğduğu anlar kameralara yansımıştı. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Thor Saevarsson'la verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Deniz'in paylaşımları binlerce beğeni alırken pyuncu için 'Dilan aşka geldi' yorumu yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...

23.08.2021 22:19 - Son Güncelleme: 23.08.2021 22:29
Dilan Çiçek Deniz kural bozdu! Aşka gelen Dilan ne var ne yok paylaştı biricik sevgilisi Thor Saevarsson’la sarmaş dolaş...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz kural bozdu! Aşka gelen Dilan ne var ne yok paylaştı biricik sevgilisi Thor Saevarsson’la sarmaş dolaş...

Başrolünde oynadığı 'Alev Alev' dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan 26 yaşındaki oyuncu, yeni aşkıyla ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti.

Dilan Çiçek Deniz kural bozdu! Aşka gelen Dilan ne var ne yok paylaştı biricik sevgilisi Thor Saevarsson’la sarmaş dolaş...

Bir derginin özel davetlisi olarak Bodrum'a giden ikili, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz kural bozdu! Aşka gelen Dilan ne var ne yok paylaştı biricik sevgilisi Thor Saevarsson’la sarmaş dolaş...

O görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşerken Dilan Çiçek Deniz'den ilk paylaşım geldi.

Dilan Çiçek Deniz kural bozdu! Aşka gelen Dilan ne var ne yok paylaştı biricik sevgilisi Thor Saevarsson’la sarmaş dolaş...

Kural bozan oyuncu, sevgilisi Thor Saevarsson'la verdiği sarmaş dolaş pozları "Ruh eşim" notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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