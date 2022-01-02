Dilan Çiçek Deniz ile Hazar Ergüçlü’nün yatak pozu olay oldu! Sere serpe uzanan Hazar ve Dilan’a bakın sosyal medyayı salladılar
Dilan Çiçek Deniz ile Hazar Ergüçlü'nün yatak pozu olay oldu! Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinde birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü'nün doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Ergüçlü ile yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Beyaz çıt çıtlı bodyleriyle objektif karşısına geçen oyuncuların yatak fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte çok konuşulan o poz...
02.01.2022 01:01
- Son Güncelleme: 02.01.2022 01:01
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.
Deniz, Alev Alev dizisinde birlikte rol aldığı Hazar Ergüçlü'nün doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.