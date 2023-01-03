Dilan Çiçek Deniz güneşlenirken verdiği poz paylaştı! Gözünden sakındığı annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”

Hayranları ise oyuncunun tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı. Ancak evlilik hazırlıkları yapan ikiliden geçen haftalarda kötü haber geldi. Ünlü çift, sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdı.