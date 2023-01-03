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Dilan Çiçek Deniz güneşlenirken verdiği poz paylaştı! Gözünden sakındığı annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yaparken sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırmış ve uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, annesinin güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in gözünden sakındığı annesi...

takvim.com.tr
03.01.2023 20:30 - Son Güncelleme: 03.01.2023 20:30
Dilan Çiçek Deniz güneşlenirken verdiği poz paylaştı! Gözünden sakındığı annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”

Thor Saevarsson 2021 yılının aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü.

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Dilan Çiçek Deniz güneşlenirken verdiği poz paylaştı! Gözünden sakındığı annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”

Hayranları ise oyuncunun tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı. Ancak evlilik hazırlıkları yapan ikiliden geçen haftalarda kötü haber geldi. Ünlü çift, sürpriz bir kararla ilişkilerini sonlandırdı.

Dilan Çiçek Deniz güneşlenirken verdiği poz paylaştı! Gözünden sakındığı annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”

Ayrılık haberleriyle uzun süre gündem olan Deniz, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz güneşlenirken verdiği poz paylaştı! Gözünden sakındığı annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, annesinin güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz güneşlenirken verdiği poz paylaştı! Gözünden sakındığı annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”

Kısa sürede gündem olan paylaşımda ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekti.

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