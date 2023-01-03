Dilan Çiçek Deniz güneşlenirken verdiği poz paylaştı! Gözünden sakındığı annesini gören dilini ısırdı! “Güzellik genetik...”
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yaparken sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandırmış ve uzun süre gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, annesinin güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in gözünden sakındığı annesi...
03.01.2023 20:30 - Son Güncelleme: 03.01.2023 20:30
Thor Saevarsson 2021 yılının aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü.