Dilan Çiçek Deniz geri döndü! Süper mini taytıyla paylaştı spor salonundaki halleri sosyal medyayı salladı gören bir daha baktı
Dilan Çiçek Deniz geri döndü! Çukur dizisinde canlandırdığı Sen karakteriyle büyük bir hayran kilesine ulaşan ve son olarak Alev Alev'de rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, spor salonundan yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak ayna karşısındaki pozunu yayınlayan ünlü oyuncunun yürüme bandında çektiği video dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
15.09.2021 16:09
- Son Güncelleme: 15.09.2021 16:09
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Son olarak Alev Alev dizisinde yer alan Deniz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.