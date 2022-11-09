Dilan Çiçek Deniz gecelerde! Bombaları art arda sıraladı! Thor Saevarsson'un müstakbel eşi hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti
2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci seçilen ve 'Güneşin Kızları', 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Çukur' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Özellikle evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdiği İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi. Arnavutköy'de görüntülenen Deniz, hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o röportajı ve dikkat çeken tarzı...
09.11.2022 23:54 - Son Güncelleme: 09.11.2022 23:54
2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci seçilen Dilan Çiçek Deniz, "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle oyunculuğa ilk adımını attı.
Ardından 'Güneşin Kızları', 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Çukur' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Ünlü oyuncu, özellikle evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdiği İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ GECELERDE!
Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken Doğan Savaş'ın kamerasına yansıdı.