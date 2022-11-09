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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz gecelerde! Bombaları art arda sıraladı! Thor Saevarsson'un müstakbel eşi hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti

Dilan Çiçek Deniz gecelerde! Bombaları art arda sıraladı! Thor Saevarsson'un müstakbel eşi hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti

2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci seçilen ve 'Güneşin Kızları', 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Çukur' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Özellikle evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdiği İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşulan oyuncu, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi. Arnavutköy'de görüntülenen Deniz, hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o röportajı ve dikkat çeken tarzı...

takvim.com.tr
Doğan Savaş
09.11.2022 23:54 - Son Güncelleme: 09.11.2022 23:54
Dilan Çiçek Deniz gecelerde! Bombaları art arda sıraladı! Thor Saevarsson’un müstakbel eşi hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti

2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci seçilen Dilan Çiçek Deniz, "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle oyunculuğa ilk adımını attı.

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Dilan Çiçek Deniz gecelerde! Bombaları art arda sıraladı! Thor Saevarsson’un müstakbel eşi hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti

Ardından 'Güneşin Kızları', 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Çukur' ve 'Alev Alev' gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz gecelerde! Bombaları art arda sıraladı! Thor Saevarsson’un müstakbel eşi hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu, özellikle evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdiği İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.

Dilan Çiçek Deniz gecelerde! Bombaları art arda sıraladı! Thor Saevarsson’un müstakbel eşi hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti

Bu yaz evlenmeleri beklenen ancak iş yoğunluğu nedeniyle düğünü erteleyen ikiliden Deniz, bu kez verdiği bir röportajla gündeme geldi.

Dilan Çiçek Deniz gecelerde! Bombaları art arda sıraladı! Thor Saevarsson’un müstakbel eşi hem tarzı hem açıklamalarıyla dikkat çekti

DİLAN ÇİÇEK DENİZ GECELERDE!
Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken Doğan Savaş'ın kamerasına yansıdı.

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