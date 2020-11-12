Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle adeta bambaşka biri! 'Sadece 2 bölgemde estetik var' dedi ama...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Dilan Çiçek Deniz. Okan Can Yantır, Furkan Andıç, Birkan Sokullu, Birand Tunca gibi yaşadığı aşklarla gündeme gelen, şimdilerde Alihan Aloğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek'in özel hayatı merak konusu. 25 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise eski hali. Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz görüntüleri yeniden olay yarattı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak.
12.11.2020 14:28
- Son Güncelleme: 12.11.2020 14:29
Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz günlerde kendisine yönetilen 'Estetik var mı?' sorusu karşısında "Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum. Madem soruldu; bir bölgemde iki adet estetiğim var" şeklinde konuşmuştu. Bakın genç yıldız nasıl bir değişim geçirmiş. İşte başta Dilan Çiçek Deniz olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.
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