Dilan Çiçek Deniz estetiksiz haliyle adeta bambaşka biri! 'Sadece 2 bölgemde estetik var' dedi ama...

Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz günlerde kendisine yönetilen 'Estetik var mı?' sorusu karşısında "Bu soru bütün kadın oyuncuların başına bela olmuş bir soru. Aslında bu soruyu hiç sevmiyorum. Madem soruldu; bir bölgemde iki adet estetiğim var" şeklinde konuşmuştu. Bakın genç yıldız nasıl bir değişim geçirmiş. İşte başta Dilan Çiçek Deniz olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.