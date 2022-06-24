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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Hem yataktan hem şezlongdan hem de kumsaldan paylaştı! Mayosuyla sere serpe uzanıp...

Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Hem yataktan hem şezlongdan hem de kumsaldan paylaştı! Mayosuyla sere serpe uzanıp...

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Art arda paylaşımlarda bulunan Deniz; yatakta, şezlongda ve kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma yorumlar peş peşe geldi. Mayosuyla sere serpe uzanan oyuncunun fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyaya damga vuran paylaşımı...

24.06.2022 20:37 - Son Güncelleme: 24.06.2022 21:35
Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Hem yataktan hem şezlongdan hem de kumsaldan paylaştı! Mayosuyla sere serpe uzanıp...

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'un evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti.

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Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Hem yataktan hem şezlongdan hem de kumsaldan paylaştı! Mayosuyla sere serpe uzanıp...

Şimdilerde düğün hazırlıkları yapan oyuncui bu süreçte sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi ihmal etmedi.

Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Hem yataktan hem şezlongdan hem de kumsaldan paylaştı! Mayosuyla sere serpe uzanıp...

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Hem yataktan hem şezlongdan hem de kumsaldan paylaştı! Mayosuyla sere serpe uzanıp...

Art arda paylaşımlarda bulunan Deniz; yatakta, şezlongda ve kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Hem yataktan hem şezlongdan hem de kumsaldan paylaştı! Mayosuyla sere serpe uzanıp...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

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