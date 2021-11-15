Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Derin göğüs dekoltesi ile peş peşe paylaştı sosyal medya ayağa kalktı
Dilan Çiçek Deniz elini korkak alıştırmadı! Çukur'da canlandırdığı Sena rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Son olarak İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile bir mekanın tuvaletinde basıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, 4 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında derin göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozları yayınladı. İddialı pozlarını art arda yayınlan Deniz, adeta sosyal medyaya damga vurdu. İşte o pozlar...
15.11.2021 18:35
- Son Güncelleme: 15.11.2021 18:48
Ünlü oyuncu Dilen Çiçek Deniz, geçen haftalarda olarak İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile bir mekanın tuvaletinde basıldığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.
Söz konusu iddialar magazin gündemine bomba gibi düşerken Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam etmişti.