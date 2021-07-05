Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Daracık taytıyla objektif karşısına geçti sosyal medya onu konuştu
Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Miss Turkey'deki derecesinin ardından rol aldığı dizi ve reklam filmleri ile adından sık sık söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise iddialı paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, derin dekolteli kıyafeti ile ayna karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Deniz'in pozuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozu…
05.07.2021 19:03
- Son Güncelleme: 05.07.2021 19:03
Miss Turkey'deki derecesinin ardından rol aldığı dizi ve reklam filmleri ile adından sık sık söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisinin final yapmasının ardından soluğu Marmaris'te almıştı.
Kız arkadaşları ile birlikte tatile çıkan ünlü oyuncu, bikinili pozlarıyla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz, şimdi ise siyah derin dekolteli kıyafeti ile ayna karşısında verdiği pozla gündeme geldi.
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan ünlü oyuncunun fotoğrafı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görürken Deniz'in düzgün fiziğine övgü yağdı.
Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından Dilan Çiçek Deniz'in boyu ve kilosu merak konusu oldu. İşte başta Dilan Çiçek Deniz olmak üzere ünlü isimlerin boyları…