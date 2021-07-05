Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Daracık taytıyla objektif karşısına geçti sosyal medya onu konuştu

Dilan Çiçek Deniz derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi! Miss Turkey'deki derecesinin ardından rol aldığı dizi ve reklam filmleri ile adından sık sık söz ettiren Dilan Çiçek Deniz, şimdi ise iddialı paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, derin dekolteli kıyafeti ile ayna karşısında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Deniz'in pozuna çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozu…

05.07.2021 19:03 - Son Güncelleme: 05.07.2021 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





