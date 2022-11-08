Vav TV İzle
Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz deri ceketinin altına giydiği süper minisiyle art arda paylaştı! İddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Dilan Çiçek Deniz deri ceketinin altına giydiği süper minisiyle art arda paylaştı! İddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına yenilerini ekledi. Deri ceketinin altına giydiği süper minisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ayna karşısında çektiği fotoğrafları yayınlayan Deniz, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o pozları...

08.11.2022 23:03 - Son Güncelleme: 08.11.2022 23:04
Dilan Çiçek Deniz deri ceketinin altına giydiği süper minisiyle art arda paylaştı! İddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz deri ceketinin altına giydiği süper minisiyle art arda paylaştı! İddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu, deri ceketi ve süper minisiyle ayna karşısında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz deri ceketinin altına giydiği süper minisiyle art arda paylaştı! İddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz deri ceketinin altına giydiği süper minisiyle art arda paylaştı! İddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncunun pozları, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Dilan Çiçek Deniz deri ceketinin altına giydiği süper minisiyle art arda paylaştı! İddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Böylelikle binlerce yorum alan pozlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

SON DAKİKA