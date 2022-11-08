Dilan Çiçek Deniz deri ceketinin altına giydiği süper minisiyle art arda paylaştı! İddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına yenilerini ekledi. Deri ceketinin altına giydiği süper minisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ayna karşısında çektiği fotoğrafları yayınlayan Deniz, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o pozları...
08.11.2022 23:03 - Son Güncelleme: 08.11.2022 23:04
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.