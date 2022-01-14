Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! Sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Hem kıyafeti hem pozları olay oldu
İzlandalı Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan ve ardından sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, geçen günlerde müstakbel kayınpederi ile yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Sadece göğüslerini kapatan büstiyeri ve aynı renk pantolonuyla kamera karşısına geçen Deniz, iddialı pozlarını art arda Instagram hesabında yayınladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'im o paylaşımı...
14.01.2022 18:02
- Son Güncelleme: 14.01.2022 18:02
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi almış ve sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını vermişti.
Bu mutlu anlardan sonra soluğu İzlanda'da alan ikiliden Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı. Deniz, geçen günlerde müstakbel kayınpederi ile bir paylaşım yaparak adından söz ettirmişti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Dilan Çiçek Deniz'in koltukta verdiği pozlar dikkat çekti.