Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! İddialı tarzı fena kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü “Fiziği gerçek mi?”
Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! Sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir etkinlikte boy gösterdi. Hem göğüs hem de bacak dekolteli parlak elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İddialı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Deniz'e adeta yorum yağdı. Bir kısmı ünlü oyuncuyu beğenirken bir kısmı eleştirdi. Öte yandan fit haliyle dikkat çeken Deniz için "Fiziği gerçek mi?" yorumu yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
31.05.2022 01:41 - Son Güncelleme: 31.05.2022 01:47
Sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.
Bir etkinlikte boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, bacak ve göğüs dekolteli parlak bir elbise tercih etti.