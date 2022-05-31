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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! İddialı tarzı fena kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü “Fiziği gerçek mi?”

Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! İddialı tarzı fena kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü “Fiziği gerçek mi?”

Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! Sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir etkinlikte boy gösterdi. Hem göğüs hem de bacak dekolteli parlak elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İddialı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Deniz'e adeta yorum yağdı. Bir kısmı ünlü oyuncuyu beğenirken bir kısmı eleştirdi. Öte yandan fit haliyle dikkat çeken Deniz için "Fiziği gerçek mi?" yorumu yapıldı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan o pozları...

31.05.2022 01:41 - Son Güncelleme: 31.05.2022 01:47
Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! İddialı tarzı fena kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü “Fiziği gerçek mi?”

Sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.

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Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! İddialı tarzı fena kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü “Fiziği gerçek mi?”

Saevarsson ile sürdürdüğü mutlu birlikteliğiyle parmak ısırtan oyuncu, şimdi ise iddialı tarzıyla dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! İddialı tarzı fena kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü “Fiziği gerçek mi?”

Bir etkinlikte boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, bacak ve göğüs dekolteli parlak bir elbise tercih etti.

Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! İddialı tarzı fena kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü “Fiziği gerçek mi?”

İddialı elbisesiyle poz vermeyi ihmal etmeyen oyuncu, o fotoğrafları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz dekoltede sınır tanımadı! İddialı tarzı fena kafa karıştırdı! Sosyal medya ikiye bölündü “Fiziği gerçek mi?”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören fotoğraflara adeta yorum yağdı.

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