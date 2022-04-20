RAMAZAN İMSAKİYE
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Dilan Çiçek Deniz dar mini tulumunu giydi! Yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı! “Hey gidi hey” dedi gören bir daha baktı

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, 2020 senesine ait görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Dar siyah tulumuyla kamera karşısına geçen Deniz, fit haliyle dikkat çekerken yaptığı hareketlerle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in "Hey gidi hey" notunu eklediği o paylaşımı...

20.04.2022 18:04 - Son Güncelleme: 20.04.2022 18:08
Dilan Çiçek Deniz dar mini tulumunu giydi! Yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı! “Hey gidi hey” dedi gören bir daha baktı

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, evlilik hazırlıklarına başladı.

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Dilan Çiçek Deniz dar mini tulumunu giydi! Yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı! “Hey gidi hey” dedi gören bir daha baktı

Saevarsson ile mutlu bir birliktelik sürdüren Deniz, bu süreçte sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla da konuşulmaya devam etti.

Dilan Çiçek Deniz dar mini tulumunu giydi! Yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı! “Hey gidi hey” dedi gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son paylaşımla yine gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz dar mini tulumunu giydi! Yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı! “Hey gidi hey” dedi gören bir daha baktı

Deniz, 2020 senesine ait görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Dar siyah tulumuyla kamera karşısına geçen Deniz, fit haliyle dikkat çekerken yaptığı hareketlerle sosyal medyaya damga vurdu.

Dilan Çiçek Deniz dar mini tulumunu giydi! Yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı! “Hey gidi hey” dedi gören bir daha baktı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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