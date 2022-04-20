Dilan Çiçek Deniz dar mini tulumunu giydi! Yaptığı hareketlerle ağızları açık bıraktı! “Hey gidi hey” dedi gören bir daha baktı
İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, 2020 senesine ait görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Dar siyah tulumuyla kamera karşısına geçen Deniz, fit haliyle dikkat çekerken yaptığı hareketlerle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in "Hey gidi hey" notunu eklediği o paylaşımı...
20.04.2022 18:04 - Son Güncelleme: 20.04.2022 18:08
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, evlilik hazırlıklarına başladı.