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Dilan Çiçek Deniz ‘çocukluğum’ dedi Kapadokya’dan paylaştı! Beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Dilan Çiçek Deniz 'çocukluğum' dedi Kapadokya'dan paylaştı! Son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Kapadokya'da yaşayan annesini ziyarete gitti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, burada verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Beyaz elbisesi ile objektif karşısına geçen oyuncu, paylaşımının altına 'Çocukluğum' notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü güzelliği ile nefes kesti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...

21.07.2021 23:34 - Son Güncelleme: 22.07.2021 00:58
Dilan Çiçek Deniz ‘çocukluğum’ dedi Kapadokya’dan paylaştı! Beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

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Dilan Çiçek Deniz ‘çocukluğum’ dedi Kapadokya’dan paylaştı! Beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenen oyuncu, şimdi ise rotasını Kapadokya'ya çevirdi.

Dilan Çiçek Deniz ‘çocukluğum’ dedi Kapadokya’dan paylaştı! Beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Annesini ziyarete giden ünlü oyuncu, burada verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Deniz, beyaz elbisesi ile verdiği pozları 'Çocukluğum' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz ‘çocukluğum’ dedi Kapadokya’dan paylaştı! Beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.

Dilan Çiçek Deniz ‘çocukluğum’ dedi Kapadokya’dan paylaştı! Beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu

Dilan Deniz'in çocukluk yıllarını yad ettiği paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.