Dilan Çiçek Deniz ‘çocukluğum’ dedi Kapadokya’dan paylaştı! Beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı sosyal medya onu konuştu
Dilan Çiçek Deniz 'çocukluğum' dedi Kapadokya'dan paylaştı! Son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Kapadokya'da yaşayan annesini ziyarete gitti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, burada verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi. Beyaz elbisesi ile objektif karşısına geçen oyuncu, paylaşımının altına 'Çocukluğum' notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü güzelliği ile nefes kesti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in o paylaşımı...
21.07.2021 23:34
- Son Güncelleme: 22.07.2021 00:58
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.