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Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü! Kumsal paylaşımıyla adeta şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü! Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile büyük beğeni toplayan Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, geçmiş tarihli bir paylaşımını tekrar Instagram'ın hikaye kısmına taşıyarak takipçilerinin beğenisine sundu. Kahverengi bikinisi ile objektif karşısına geçen Deniz, bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyayı sallayan bikinili pozu...

19.10.2021 20:11 - Son Güncelleme: 19.10.2021 20:11
Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü! Kumsal paylaşımıyla adeta şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, aylar önce yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü! Kumsal paylaşımıyla adeta şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, geçmiş tarihli bir paylaşımını tekrar Instagram'ın hikaye kısmına taşıyarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü! Kumsal paylaşımıyla adeta şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Kahverengi bikinisi ile objektif karşısına geçen Deniz, kumsal pozuyla adeta şov yaptı.

Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü! Kumsal paylaşımıyla adeta şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla takipçilerini yaz aylarına götürdü! Kumsal paylaşımıyla adeta şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Fit hali ilde dikkat çeken ünlü oyuncunun düzgün fiziği takipçilerinden tam not aldı.

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