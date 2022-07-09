Dilan Çiçek Deniz bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Fit halini gören dönüp bir daha baktı! Yorum üstüne yorum yağdı
Dilan Çiçek Deniz bikinili pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Son olarak Alev Alev dizisinde ekranlarda yer alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Thor Saevarsson ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu, tatilde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinisiyle kamera karşısına geçen Deniz, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
09.07.2022 00:00 - Son Güncelleme: 09.07.2022 00:00
Son dönemde rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu haricinde özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını duyurmuştu.