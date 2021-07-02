Didem Soydan'dan flaş açıklama! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” dedi tepkiler peş peşe geldi

"EVLENMEYECEKSİN AMA ÇOCUK YAPSAN BARİ"

Program sırasında ailesiyle yaşadığı bir diyalogu da anlatan Soydan, şu ifadeleri kullandı: "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız"