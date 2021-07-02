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Didem Soydan'dan flaş açıklama! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” dedi tepkiler peş peşe geldi

Didem Soydan'dan flaş açıklama! Uzun bir süredir ünlü oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan model Didem Soydan, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Program sırasında "Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi" itirafında bulunan Soydan'ın sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte Didem Soydan'ın o açıklaması ve gelen tepkiler…

02.07.2021 20:38 - Son Güncelleme: 02.07.2021 21:00
Didem Soydan'dan flaş açıklama! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” dedi tepkiler peş peşe geldi

Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü model Didem Soydan, çarpıcı açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Didem Soydan'dan flaş açıklama! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” dedi tepkiler peş peşe geldi

"FANTEZİ İÇİN ÖZEL AYAKKABILARIM VAR"
Özel hayatı hakkında konuşan Didem Soydan, fantezilerinin sorulması üzerine "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var. Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle öğrendim" dedi.

Didem Soydan'dan flaş açıklama! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” dedi tepkiler peş peşe geldi

"EVLENMEYECEKSİN AMA ÇOCUK YAPSAN BARİ"
Program sırasında ailesiyle yaşadığı bir diyalogu da anlatan Soydan, şu ifadeleri kullandı: "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız"

Didem Soydan'dan flaş açıklama! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” dedi tepkiler peş peşe geldi

Didem Soydan'ın çocuk açıklaması, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü modelin açıklamasına tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları…

Didem Soydan'dan flaş açıklama! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” dedi tepkiler peş peşe geldi

"Peki dinimizde ne kadar yeri var? Çok üzücü"