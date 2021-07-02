Didem Soydan'dan flaş açıklama! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” dedi tepkiler peş peşe geldi
Didem Soydan'dan flaş açıklama! Uzun bir süredir ünlü oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan model Didem Soydan, katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Program sırasında "Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi" itirafında bulunan Soydan'ın sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte Didem Soydan'ın o açıklaması ve gelen tepkiler…
02.07.2021 20:38
- Son Güncelleme: 02.07.2021 21:00
"EVLENMEYECEKSİN AMA ÇOCUK YAPSAN BARİ"
Program sırasında ailesiyle yaşadığı bir diyalogu da anlatan Soydan, şu ifadeleri kullandı: "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız"