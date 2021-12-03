Didem Soydan sıcak Miami'nin tadını çıkarıyor! Bikinili pozlardan sonra şimdi de duş sonrası havlusuyla sere serpe
Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozlarıyla olay olan Didem Soydan şimdide duş sonrası fotoğraflarını paylaştı. İşte Didem Soydan'ın Amerika pozları...
03.12.2021 11:55
- Son Güncelleme: 03.12.2021 11:55
Yaptığı her paylaşımla olay olan manken Didem Soydan Amerika'daki tatilinden pozlar paylaştı. Türkiye'deki soğuk havanın aksine sıcak bir iklimde yaz tatili yapan Soydan'ın bikinili paylaşımı sosyal medyada olay oldu. İşte o paylaşımlar...
Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 37 yaşındaki ünlü model Didem Soydan yakın arkadaşı Umut Eker ile Miami'ye gitti.
Sosyal medya sayfasından paylaştığı iddialı karelerle sık sık magazin manşetlerini süsleyen Didem Soydan, son paylaşımlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.