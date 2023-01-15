Didem Erol yeni adıyla Serah Henesey Amerika'ya yerleşmişti... Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı: '6 yatak odası, sinema odası...'
Didem Erol yeni adıyla Serah Henesey Amerika'ya yerleşmişti... Hollywood yıldızının malikanesini satın alan Didem Erol'un evi gündeme bomba gibi düştü. Son olarak geçtiğimiz yıl 'Sürpriz Misafir' adlı filmde dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte rol alan Didem Erol, uzun zaman önce Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı. Amerika'da yaşayan ve kariyerine burada devam eden Didem Erol kısa bir süre önce de anne olmuştu. Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesini satın alan Serah Henesey yani Didem Erol ailesi ile işte burada yaşıyor.
15.01.2023 10:25 - Son Güncelleme: 15.01.2023 10:32
'6 YATAK ODASI, SİNEMA ODASI...'
Didem Erol yeni adıyla Serah Henesey Amerika'ya yerleşmişti... Hollywood yıldızının malikanesini satın aldı.
Türk oyuncu Didem Erol değişen hayatıyla gündemde. Uzun süredir Amerika'da yaşayan Erol, Avustralya vatandaşı olmuş ve Serah Henesey ismini kullanmaya başlamıştı.
Didem Erol şimdi de aldığı evle gündemde! Oyunculuğun yanında film yapımcılığı da yapan Erol, ailesiyle birlikte dünyaca ünlü Oscarlı oyuncu Hilary Swank'in Los Angeles'taki lüks malikanesinde yaşıyor.