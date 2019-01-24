Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u estetik kurbanı oldu! Didem Balçın'a sahte doktor şoku!

Didem Balçın, sahte doktor kurbanı oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi. Ancak geçirdiği estetik operasyonu sonucunda yüzü tanınmaz hale geldi. Kendisine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrenen Didem Balçın, güzellik merkezi ve sahte doktordan şikayetçi oldu. İşte estetik kurbanı ünlüler...

24 Ocak 2019 Perşembe, 09:31:32 Güncelleme: 09:45:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





