Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u estetik kurbanı oldu! Didem Balçın'a sahte doktor şoku!
Didem Balçın, sahte doktor kurbanı oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi. Ancak geçirdiği estetik operasyonu sonucunda yüzü tanınmaz hale geldi. Kendisine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrenen Didem Balçın, güzellik merkezi ve sahte doktordan şikayetçi oldu. İşte estetik kurbanı ünlüler...
24 Ocak 2019 Perşembe, 09:31:32
Güncelleme: 09:45:33
Diriliş Ertuğrul'da rol alan Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi.
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın, işlem sonrası herhangi bir yan etki yaşamayacağının da garantisini aldı.
Ancak operasyonun yapıldığı gün, genç oyuncunun yüz bölgesinde ağır derece yanma ve ağrı meydana geldi. Fakat doktorlar, genç oyuncuyu iğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek evine gönderdi.
Kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüştü. Tanınmaz hale gelen Balçın, kendisine tedavi uygulayan doktoru aradı.
Ancak Balçın, doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Balçın, güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.