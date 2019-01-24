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Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u estetik kurbanı oldu! Didem Balçın'a sahte doktor şoku!

Didem Balçın, sahte doktor kurbanı oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi. Ancak geçirdiği estetik operasyonu sonucunda yüzü tanınmaz hale geldi. Kendisine tedavi uygulayan doktorun sahte olduğunu öğrenen Didem Balçın, güzellik merkezi ve sahte doktordan şikayetçi oldu. İşte estetik kurbanı ünlüler...

24 Ocak 2019 Perşembe, 09:31:32 Güncelleme: 09:45:33
Didem Balçın'a sahte doktor şoku! Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u estetik kurbanı oldu...

Diriliş Ertuğrul'da rol alan Didem Balçın, geçtiğimiz aylarda bir güzellik merkezine giderek yüzünün daha parlak ve canlı durması için altın iğne denilen bir estetik uygulaması yaptırmak istedi.

Didem Balçın'a sahte doktor şoku! Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u estetik kurbanı oldu...

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Merkezde İran'da tıp eğitimi aldığı iddia edilen bir doktorla anlaşan Balçın, işlem sonrası herhangi bir yan etki yaşamayacağının da garantisini aldı.

Didem Balçın'a sahte doktor şoku! Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u estetik kurbanı oldu...

Ancak operasyonun yapıldığı gün, genç oyuncunun yüz bölgesinde ağır derece yanma ve ağrı meydana geldi. Fakat doktorlar, genç oyuncuyu iğnelerin etkisi nedeniyle böyle bir şikayet yaşandığını belirterek evine gönderdi.

Didem Balçın'a sahte doktor şoku! Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u estetik kurbanı oldu...

Kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüştü. Tanınmaz hale gelen Balçın, kendisine tedavi uygulayan doktoru aradı.

Didem Balçın'a sahte doktor şoku! Diriliş Ertuğrul dizisinin Selcan Hatun'u estetik kurbanı oldu...

Ancak Balçın, doktorun söz konusu güzellik merkezinden ayrıldığını ve gerçekte doktor olmadığını fark etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunan Balçın, güzellik merkezi sahibi ve sahte doktordan şikayetçi oldu.

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