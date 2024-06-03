Devrim Özkan ile yaşadığı aşk olay olmuştu! Lucas Torreira ve Aleyna Kalaycıoğlu aşk mı yaşıyor? Adını duyunca bakın ne yaptı....

Survivor ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, ada hayatındaki hareketleri ve Yunus Emre ile yakınlaştığı anlarla sık sk gündem oldu. Survivor'dan döndükten sonra da konuşulmaya devam eden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir süre önce Devrim Özkan'dan ayrılan Galatasaraylı Torreira ile bir mekanda beraber eğlendiği ortaya çıktı. O anlar Aleyna'ya soruldu. İşte detaylar...
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, adadaki yaşantısıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
All Star 2024'te Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
Kalaycıoğlu ile Yunus Emre Özde'nin yakınlığı eş Beria Özden'i de kızdırmıştı.