Devlet Kuşu'nun Aynur'u Serpil Çakmaklı yeni haliyle sosyal medyayı sallıyor! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı...
Gerçek adı Şener Dönmez... 82 Yeşilçam filminde rol alan Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden biridir Devlet Kuşu. 1980 yılında izleyici ile buluşan Yeşilçam filmlerinden Devlet Kuşu'nda Aynur karakterine hayat veren usta oyuncu Serpil Çakmaklı, yeni haliyle sosyal medya gündeminde. Sayısız filmleri arasında en çok dikkat çekenlerden olan Devlet Kuşu'nda Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan Serpil Çakmaklı şu an 58 yaşında. Yeşilçam yıldızlarından Çakmaklı, adeta yıllar meydan okuyor. Serpil Çakmaklı yeni haliyle şimdilerde sosyal medyayı sallıyor.
ÖZETİ
Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.
Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. 70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan Sevda Ferdağ. Efsane sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Kapıcılar Kralı' filminde rol almıştı. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan oyuncu şimdilerde 76 yaşında...