Devlet Kuşu'nun Aynur'u Serpil Çakmaklı yeni haliyle sosyal medyayı sallıyor! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı...

ÖZETİ

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur. Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.