Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı meğer herkesin tanıdığı o isimle...
Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un eski eşi bakın kim çıktı Başrollerini Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da Ulu Ece karakterini canlandıran Deniz Barut, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurdu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Barut'un özel hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun en çok aşk hayatı merak edilirken internet kullanıcıları "Deniz Barut'un eski eşi kim?" sorusunun yanıtını öğretince şaştı kaldı. İşte Deniz Barut'un en az kendisi kadar ünlü olan eski eşi...
18.01.2022 23:25
- Son Güncelleme: 18.01.2022 23:25
Destan'da Alpagu Han'ın eşi Ulu Ece'yi canlandıran ünlü oyuncu Deniz Barut, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı.
Deniz Barut hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun ünlü yapımcıyla bir dönem evli olduğunu duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.