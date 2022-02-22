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Haberler Magazin Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyan inanmadı meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyan inanmadı meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da Alpagu Han'ın eşi Ulu Ece'yi canlandıran Deniz Barut, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun özel hayatı da yakın takibe alındı. Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin'in yer aldığı Destan'da Ulu Ece'yi canlandıran Deniz Barut'un kendisi gibi ünlü olan eski eşi...

22.02.2022 21:00 - Son Güncelleme: 22.02.2022 21:00
Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyan inanmadı meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Destan'da canlandırdığı Ulu Ece karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Deniz Barut'un özel hayatı yakın takibe alındı.

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Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyan inanmadı meğer hepimiz tanıyormuşuz...

Birçok televizyon izleyicisi güzel oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi.

Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyan inanmadı meğer hepimiz tanıyormuşuz...

İşte Destan'ın yıldızı Deniz Barut başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyan inanmadı meğer hepimiz tanıyormuşuz...

TOLGAHAN SAYIŞMAN - MERVE BOLUĞUR

Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyan inanmadı meğer hepimiz tanıyormuşuz...

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