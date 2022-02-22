Destan’ın Ulu Ece’si Deniz Barut’un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Duyan inanmadı meğer hepimiz tanıyormuşuz...
Destan'ın Ulu Ece'si Deniz Barut'un eski eşi bakın hangi ünlü isim çıktı! Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da Alpagu Han'ın eşi Ulu Ece'yi canlandıran Deniz Barut, oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun özel hayatı da yakın takibe alındı. Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte başrollerinde Edip Tepeli ile Ebru Şahin'in yer aldığı Destan'da Ulu Ece'yi canlandıran Deniz Barut'un kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
22.02.2022 21:00 - Son Güncelleme: 22.02.2022 21:00
Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Destan'da canlandırdığı Ulu Ece karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Deniz Barut'un özel hayatı yakın takibe alındı.
Birçok televizyon izleyicisi güzel oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Kuzey ve Uzay adından iki oğlu olan Deniz Barut'un eski eşi ise görenleri şaşkına çevirdi.