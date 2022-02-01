Destan’ın Kırçiçek’i Bilgi Aydoğmuş yaşıyla şaşırttı! ‘Göründüğü gibi değilmiş’ dedirten Bilgi’ye bakın! Meğer Ebru Şahin ile...
Destan'ın Kırçiçek'i Bilgi Aydoğmuş yaşıyla şaşırttı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da Balamir'in biricik kızı Kırçiçek'i canlandıran Bilgi Aydoğmuş, son bölümde sergilediği performansla dikkat çekti. Bunun üzerine genç oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aydoğmuş hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Aydoğmuş'un dizide Akkız karakterini canlandıran rol arkadaşı Ebru Şahin ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Bilgi Aydoğmuş kaç yaşındaymış...
01.02.2022 23:12
- Son Güncelleme: 01.02.2022 23:12
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akkız, 9'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümde Kırçiçek karakterini canlandıran Bilgi Aydoğmuş'un sergilediği performans dikkat çekti.
Öte yandan Aydoğmuş'un dizide Akkız karakterini canlandıran rol arkadaşı Ebru Şahin ile arasındaki fark da dikkat çekti.