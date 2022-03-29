Destan'ın Çolpan Hatun'u İpek Karapınar sırılsıklam aşık! Sevgilisi bakın kim çıktı! İşte gözünden sakındığı 9 yıllık aşkı...
Destan'ın Çolpan Hatun'u İpek Karapınar sırılsıklam aşık! Adını Kalbime Yazdım, Kırgın Çiçekler, Küçük Sırlar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İpek Karapınar, son olarak başrolünü Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Ebru Şahin'in paylaştığı Destan ile izleyici karşısına çıktı. Atv'nin sevilen dizisinde Çolpan Hatun'u canlandıran Karapınar, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından sık sık söz ettirdi. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Karapınar'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Karapınar'ın 9 yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte İpek Karapınar'ın gözünden sakındığı sevgilisi...
29.03.2022 22:12 - Son Güncelleme: 29.03.2022 22:12
Başrolünü Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Ebru Şahin'in paylaştığı Destan dizisinde Çolpan Hatun'u canlandıran İpek Karapınar, başarılı oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken İpek Karapınar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.