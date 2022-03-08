Destan’ın cesur Yaman’ı Ahmet Olgun Sünear hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı meğer Ebru Şahin’le...
Destan'ın cesur Yaman'ı Ahmet Olgun Sünear hakkında şaşırtan gerçek! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da Akkız'ın can yoldaşı Yaman'ı canlandıran Ahmet Olgun Sünear, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Yakışıklı oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. "Ahmet Olgun Sünear kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratanlar oyuncunun rol arkadaşı Ebru Şahin ile arasındaki farkı duyunca şaştı kaldı. Bakın Ahmet Olgun Sünear kaç yaşındaymış...
08.03.2022 22:37 - Son Güncelleme: 08.03.2022 22:37
Destan'da cesur bir savaşçıyı canlandıran Ahmet Olgun Sünear'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Ahmet Olgun Sünear kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Ahmet Olgun Sünear'ın yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken oyuncunun rol arkadaşı Ebru Şahin ile arasındaki fark dikkat çekti.