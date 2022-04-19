Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin yaş gününde Çocuklar Duymasın'ın Duygusu'ndan romantik kutlama: "Nasıl bir şans bu?"

Önceki gün 33. yaş gününü kutlayan Edip Tepeli'ye eşi Ayşecan'dan gelen bu paylaşım sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. "Nasıl ya ben her günümü seninle geçiriyorum bu kadar senedir? Birbirimizi bulmuşuz da hayatımızı beraber geçirmeyi seçmişiz.. Ne yapmışım da başıma bu gelmiş? Nasıl bi şans bu? Alışamadan geçen ömrümüzde yeni bir yaş daha! İyi ki doğdun sevgilim." diyen Ayşecan'a eşinden gelen yanıt dikkat çekti.