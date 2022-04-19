Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin yaş gününde Çocuklar Duymasın'ın Duygusu'ndan romantik kutlama: "Nasıl bir şans bu?"
Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin yaş gününde Çocuklar Duymasın'ın Duygusu'ndan romantik kutlama geldi. Destan dizisinde Batuga karakterine hayat veren ünlü oyuncu, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşecan Tatari ile New York'ta evlendi. Ünlü çift, ilk bebekleri olan Müjgan'ı 2020 yılında kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü çift, bu kez Edip Tepeli'nin 33. yaş gününe özel paylaşımla dikkat çekti. Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli'ye yazdığı notla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
19.04.2022 10:39 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:44
"NASIL BİR ŞANS BU?"
Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin yaş gününde Çocuklar Duymasın'ın Duygusu'ndan romantik kutlama geldi.
Önceki gün 33. yaş gününü kutlayan Edip Tepeli'ye eşi Ayşecan'dan gelen bu paylaşım sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. "Nasıl ya ben her günümü seninle geçiriyorum bu kadar senedir? Birbirimizi bulmuşuz da hayatımızı beraber geçirmeyi seçmişiz.. Ne yapmışım da başıma bu gelmiş? Nasıl bi şans bu? Alışamadan geçen ömrümüzde yeni bir yaş daha! İyi ki doğdun sevgilim." diyen Ayşecan'a eşinden gelen yanıt dikkat çekti.