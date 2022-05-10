Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli'nin eşini herkes tanıyordu! Kayınvalidesi daha da ünlü çıktı! Ebru Şahin’in partneri meğer...
Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin eşini herkes tanıyordu! Başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli ile paylaştığı Destan'da Batuga karakterini canlandıran Edip Tepeli, dizinin yeni bölümünün atv ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla hayran bırakan oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ile 2017 yılında New York´ta evlenen Tepeli hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kayınvalidesinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte Edip Tepeli'nin kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan kayınvalidesi...
10.05.2022 22:38 - Son Güncelleme: 10.05.2022 22:38
Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Destan'da Batuga karakterini canlandıran Edip Tepeli, başarılı performansıyla milyonların beğenisini kazandı.
Ayşecan Tatari ile 2017 yılında New York´ta nikah masasına oturan ve bu evlilikten Müjgan adında bir kızı olan Tepeli'nin özellikle ailesi merak edildi.